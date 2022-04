Rescapés de Marioupol : ils racontent l'enfer d'une ville assiégée

Ils sont sortis de l'enfer de Marioupol par leur propre moyen, à pied. Et parfois en charriot de supermarché pour ceux qui ne peuvent plus marcher. Les plus chanceux ont pris une voiture ou un bus pour rejoindre dans la nuit du vendredi Zaporijjia à 220 km de là. Dans des cars de la Croix-Rouge ukrainienne, ils ne racontent qu'une chose : la route a été un enfer.