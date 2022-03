Résistance civile : les Ukrainiens prennent les armes

Son aisance est trompeuse. Il y a encore dix jours, Taras Lys n'avait jamais manié une arme de sa vie. Mais ce dentiste, père d'un bébé de neuf mois et pacifiste, a dû composer avec ses principes. Pour 300 euros, il a acheté un fusil à pompe, ainsi que 200 cartouches. De quoi, selon lui, pouvoir se défendre dignement. "Toute ma vie, j'ai été contre la violence, contre les armes et contre la guerre. Mais quand celle-ci est à vos portes, il n'y a plus d'autres options", confie-t-il au micro du 20H de TF1.