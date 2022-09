"Respect, loyauté et amour" : la promesse émue du roi Charles III au peuple britannique

Dans ce discours, diffusé sur la BBC et qui avait été préenregistré plus tôt dans la journée au palais de Buckingham, Charles III a aussi qualifié Elizabeth II, d'"inspiration et d'exemple" pour lui et sa famille. "Nous lui devons une dette de gratitude, la plus sincère qu’une famille puisse avoir envers sa mère pour son amour, son affection, ses conseils, sa compréhension et son exemple", a-t-il souligné.