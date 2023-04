"Restez forts" : ex-prisonnière, la basketteuse Brittney Griner lance un message aux Américains détenus en Russie

Libre depuis plusieurs mois, la basketteuse américaine Brittney Griner garde une pensée pour ses compatriotes qui n'ont pas eu sa chance. Détenue plusieurs mois en Russie et libérée fin 2022, la sportive a exhorté jeudi les détenus américains toujours incarcérés en dans le pays à "rester forts". "Je dirais à tous ceux qui sont détenus à tort : restez forts, continuez à vous battre, n'abandonnez pas", a répondu la star de la WNBA, parfois en larmes, lors de sa première conférence de presse depuis son retour aux États-Unis, qui s'est tenue à Phoenix.

Le journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich et l'ex-Marine américain Paul Whelan sont actuellement détenus en Russie. Lorsqu'il a été demandé à Brittney Griner quel serait son message pour les deux prisonniers, elle a répondu : "Je dirais à tous ceux qui sont détenus à tort dans le monde entier : restez forts, continuez à vous battre, n'abandonnez pas". "Restez éveillés, trouvez une petite routine et respectez-la du mieux possible, c'est ce qui m'a aidée", a-t-elle continué, une séquence à retrouver en vidéo en tête d'article.