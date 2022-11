Midterms 2022 : en Géorgie, un siège clé pour le Sénat se jouera au second tour

Les midterms ne sont pas tout à fait terminés aux Etats-Unis. En Géorgie, les électeurs seront à nouveau appelés à voter en décembre prochain. Et pour cause, ce mardi, aucun des candidats au poste de sénateur en jeu n'a atteint la barre des 50%, rapportent plusieurs médias américains. Le second tour aura lieu le 6 décembre prochain. Il opposera le sénateur démocrate sortant, Raphael Warnock, au candidat républicain Herschel Walker. Le premier nommé serait arrivé en tête ce mardi avec 49,4% des voix, contre 48,5% pour son adversaire, après 98% des bulletins dépouillés.