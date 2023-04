Retour au tribunal pour Donald Trump, jugé au civil pour viol et diffamation

Seulement, une nouvelle loi - l'"Adult Survivors Act" - est entrée en vigueur dans l'État de New York le 24 novembre 2022. Elle permet, pendant un an, aux victimes d'agressions sexuelles de relancer leur action en justice au civil. Dans la foulée, l'ancienne journaliste a donc déposé, en novembre dernier, une nouvelle plainte au civil à New York pour "diffamation" mais aussi "voie de fait" et "agression" et réclamé un procès pour des dommages et intérêts. Ses avocats accusent Donald Trump de "l'avoir tripotée, pelotée et violée".

Les audiences, qui devaient initialement s'ouvrir le 10 avril dernier, pourraient durer une à deux semaines. Elles vont débuter, en l'absence quasi certaine du dirigeant de 76 ans, devant le tribunal civil fédéral de Manhattan. Une fois le jury sélectionné, il devra déterminer le montant des réparations à éventuellement allouer à l'ex-chroniqueuse du magazine Elle, aujourd'hui âgée de 79 ans.