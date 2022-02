Retrait du Mali : faut-il s’inquiéter ?

C’est la plus grande base militaire française à l’étranger. Gao, avec une vingtaine d’hélicoptères, plus de 400 blindés et 300 véhicules lourds, sera démantelé d’ici quatre à six mois. Au total, 2 400 soldats de l’opération Barkhane vont quitter le Mali après la fermeture des bases de Gossi, Gao et Ménaka. Une décision annoncée ce jeudi matin par le chef de l’État alors que les relations avec la junte malienne sont au plus bas.