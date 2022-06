Révocation du droit à l'IVG aux États-Unis : des manifestations devant la Cour suprême

Beaucoup craignent que la situation puisse aller encore plus loin dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et ce n’est pas une crainte qui n’est pas infondée. Parce que le juge le plus réactionnaire, Clarence Thomas, a expliqué qu’après l’avortement, la Cour suprême américaine a des vocations à revenir et à s’attaquer à la contraception et au mariage du même sexe.