VIDÉO - Volcan menaçant en Islande : les images des dégâts impressionnants causés par les secousses

L'activité sismique et les coulées de lave souterraines se sont intensifiées au cours du week-end près du volcan islandais Fagradalsfjall, dont l'éruption pourrait être imminente. Le déplacement de magma sous la croûte terrestre a éventré la chaussée et fissuré des bâtiments.

Chaussée éventrée, immeubles fissurés. L'Administration des routes d'Islande a partagé, mardi 14 novembre, des images des réparations effectuées près de Grindavik. La petite ville islandaise a été ébranlée au cours des derniers jours par des secousses à répétition. Et ses quelque 4000 habitants ont été évacués tôt samedi matin par mesure de sécurité.

Selon les volcanologues, cette activité séismique inhabituelle pourrait être le signe précurseur d'une éruption volcanique, ce qui a conduit vendredi les autorités islandaises à déclarer l’état d’urgence.

Lundi 13 novembre, plus de 500 secousses ont été enregistrées par les autorités. L'activité sismique et les coulées de lave souterraines se sont intensifiées au cours du week-end sur le sud-ouest de la péninsule de Reykjanes, où se trouve la localité. Le déplacement de magma sous la croûte terrestre a éventré la chaussée et fissuré des bâtiments par endroits.

Des failles d'un mètre de profondeur ont été signalées sur certaines routes, comme le montrent les images de Reuters dans la vidéo en tête de cet article. Des ouvriers s’attelaient aussi ce mardi matin à la construction de murs de défense autour d'une centrale géothermique, pour la protéger des coulées de lave.

Située entre les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine, qui sont parmi les plus grandes de la planète, l'Islande compte trente-trois systèmes volcaniques actifs. Dans cette région, trois éruptions ont déjà eu lieu depuis 2021, lors desquelles des jets de lave de plus de quinze mètres de haut avaient été aperçus, soit la taille d'un immeuble de six étages.