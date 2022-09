Charles III succède à Elizabeth II : au Royaume-Uni, ruée sur les produits dérivés

Une boutique de souvenirs vient de s'y mettre et cela marche. Un bouquet est vendu à plus de 28 euros et pour une simple rose, plus de huit euros. Des prix qui n'arrêtent pourtant ni les Britanniques ni les touristes. Les prix des fleurs devraient d'ailleurs augmenter encore jusqu'aux funérailles. Dans les magasins de souvenirs, un drapeau à l'effigie de la reine Elizabeth a fait son apparition au côté de l'Union Jack. C'est l'un des produits les plus recherchés dans la matinée de ce lundi 12 septembre.