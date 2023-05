VIDÉO - Roi d'Angleterre et businessman : pourquoi Charles est (nettement) plus riche qu'Elizabeth

Pourquoi est-il si riche ? En devenant roi, il hérite de châteaux emblématiques comme celui de Balmoral en Écosse, pour un total d'environ 240 millions d'euros. Il y a aussi des chevaux de course et des bijoux appartenant à la reine, ainsi que des collections de timbres prestigieuses, le tout pour une valeur estimée autour de 70 millions d'euros. Mais s'il a encore plus d'argent que sa mère, c'est parce qu'avant d'accéder au trône à 74 ans, Charles avait déjà amplifié son patrimoine, grâce à sa notoriété et à un indéniable sens des affaires.