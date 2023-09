VIDÉO - Poussés par la faim, les ours de Transylvanie se rapprochent des villes roumaines

Il n'est guère intimidé. En plein jour, au milieu de l'après-midi, un jeune ours brun traverse une route et s'approche du véhicule de notre équipe. Nous sommes en banlieue de Brașov, en Transylvanie. C'est une ville roumaine forte de ses 250.000 habitants, logée au cœur de la forêt, et entourée par la chaîne montagneuse des Carpates, que l'on découvre dans le reportage de TF1.

De plus en plus fréquemment, les ours quittent l'abri des bois pour s'aventurer en ville, à la recherche de nourriture. Quelques heures seulement avant notre arrivée, l'un d'entre eux avait été repéré aux abords d'un quartier résidentiel. "Il était juste à côté du panneau et mangeait dans la poubelle", témoigne un habitant, "on s'est regardés dans les yeux". L'homme avoue avoir eu peur. "Vous vous rendez compte, un ours ! J'ai couru, j'ai failli tomber", s'amuse-t-il.