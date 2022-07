Royaume-Uni : Boris Johnson, une démission du Premier ministre après des mois de tourmente

Même son discours de démission aura été chahuté. Sous les huées, Boris Johnson lâche son poste de Premier ministre, contraint et forcé. "Je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui seront soulagés. Peut-être un certain nombre qui seront déçus aussi. Et je veux que vous sachiez à quel point je suis triste d'abandonner le meilleur job du monde", regrette t-il.