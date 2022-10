Démission de Liz Truss : récit du mandat le plus court de l'histoire du Royaume-Uni

Dans un contexte d'inflation grandissante et de flambée des prix de l'énergie que traverse le pays, Liz Truss essaye d'enclencher au plus vite son programme de campagne, qui comprend un "plan audacieux" de baisse d'impôts, et de croissance. Dès le 8 septembre, elle annonce au Parlement un gel des prix pour les particuliers et les entreprises. Une annonce totalement éclipsée par le décès d'Elizabeth II, le lendemain. La vie politique s'arrête pour dix jours de deuil national.