Après la démission de Liz Truss, le come-back de "BoJo" ?

Elle aura tenu 44 jours, et pas un de plus. La Première ministre britannique Liz Truss a annoncé, jeudi 20 octobre, sa démission, 24 heures après assuré vouloir rester en poste. Mais, six semaines après son arrivée au 10 Downing Street, la successeure de Boris Johnson, dont le programme économique radical avait provoqué une crise politique et financière n'a eu d'autre choix que de renoncer. "Étant donné la situation, je ne peux accomplir le mandat pour lequel j'ai été élue par le parti conservateur. J'ai donc parlé à sa majesté le Roi pour lui notifier que je démissionne", a-t-elle déclaré, dans une très courte prise de parole.

Un scrutin interne au parti conservateur pour lui succéder aura lieu "d'ici à la semaine prochaine", a ajouté Liz Truss, qui devient la cheffe de gouvernement à être restée le moins longtemps à Downing Street dans l'histoire britannique moderne. Pour prendre sa suite, parmi la dizaine de prétendants de haut rang, quatre personnalités semblent mieux placées.