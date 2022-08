Royaume-Uni : grève historique contre la vie chère

À Felixstowe, le plus grand port de fret du Royaume-Uni est déserté. Depuis dimanche et pour une semaine, ses 1 900 employés sont en grève. Depuis 28 ans de travail pour un routier, il n’a jamais connu cela dans sa carrière. C’est un mouvement exceptionnel dans un pays peu habitué aux grèves. Avec le Covid, la guerre en Ukraine, et le Brexit, le Royaume-Uni subit une inflation de 10%. Ce qui est de 4 points de plus qu’en France.