Ils vont être livrés par Londres à Kiev, que sont les missiles Storm Shadow ?

Particularité non négligeable, à la différence des HIMARS par exemple, le Storm Shadow "ne peut être tiré que par un avion", assure Marc Chassilian. "Il n'est, pour l'instant, qualifié que sur quatre appareils : le Rafale, le Mirage 2000, le Tornado et le Tyfoon", précise-t-il. Or, pour "pouvoir tirer un missile à partir d'un avion pour lequel il n'a pas été spécialement conçu, il va falloir effectuer un certain nombre d'adaptations sur l'appareil", souligne l'expert.