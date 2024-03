VIDÉO - Les cancers de Kate Middleton et Charles III révélés : la famille royale fait-elle sa révolution ?

Le roi Charles III, puis Kate Middleton, ont tous les deux annoncé être atteints d'un cancer. Une telle transparence médicale n'a pas toujours été de mise au sein de la famille royale britannique. Assiste-t-on à une révolution dans la monarchie ?

L'annonce a provoqué un séisme médiatique planétaire. Des chaînes de télévision du monde entier ont rendu compte, en direct, de l'état de santé de Kate Middleton, qui a déclaré, dans une vidéo partagée vendredi, souffrir d'un cancer. La princesse de Galles a précisé avoir entamé une chimiothérapie sur avis de ses médecins. La maladie a par ailleurs été détectée lors de tests menés après son opération abdominale, qui s'est déroulée mi-janvier.

Plus d'un mois avant, le lundi 5 février, le palais de Buckingham annonçait que le roi Charles III avait été diagnostiqué "d'une forme de cancer" lors d'examens liés à son opération de la prostate. Le souverain a depuis débuté un traitement. La monarchie, si habituée à taire la maladie quand elle la frappe, ferait-elle alors sa révolution ?

Une stratégie qui n'est "plus tenable à l'heure des réseaux sociaux"

"La stratégie du 'never explain, never complain' (ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre), qu'affectionnait particulièrement Elizabeth II, n'est plus tenable à l'heure des réseaux sociaux, où tout est étalé sur la place publique", explique Marc Roche, biographe royal. Une nécessité de transparence qui humanise la monarchie, si sacrée aux yeux des Britanniques. Mais elle garde aussi ses limites. Aucune précision supplémentaire n'a été donnée concernant l'état de santé des deux membres de la famille royale. La nature de leur maladie n'a en effet pas été révélée.

Une telle transparence n'a pas toujours été de mise au sein de la très secrète dynastie des Windsor. Le 6 février 1952, le roi George VI, grand-père du roi Charles III, meurt. Ses sujets l'ignorent, mais comme le retrace la série The Crown, cinq mois avant le décès du monarque, ses médecins ont déplacé la salle d'opération au sein même du palais royal pour que son cancer du poumon reste secret.

Trente ans plus tard, le Palais entretient le flou autour du décès de la reine Elizabeth II, morte le 8 septembre 2022. Officiellement, elle est morte de vieillesse. Qu'elle garde ses secrets ou les partage en partie, la famille royale n'est jamais aussi soutenue par ses sujets que dans la tourmente et les tragédies.