VIDÉO - L'extravagant comte "Tête de poubelle" veut devenir maire de Londres

Les Londoniens sont appelés aux urnes ce jeudi 2 mai pour les élections municipales. Parmi les candidats, le maire sortant Sadiq Khan, mais aussi un humoriste, plus connu sous le nom de comte "Tête de poubelle". Renommer le London Bridge ou supprimer les amendes données pendant le Covid, ses propositions sont mi-sérieuses mi-loufoques.

Une poubelle sur la tête et une cape dans le dos, ce n'est pas un déguisement mais bien l'attirail d'un candidat à la mairie de Londres. Le comte "Tête de poubelle", ou "Binface" en anglais, se présente en tant que candidat indépendant. Selon ses dires, il incarne un guerrier spatial venu directement de la planète Sigma Neuf et âgé de plus de 5000 ans. Mais derrière ce personnage se cache en réalité Jonathan David Harvey, un humoriste anglais. Il mène campagne depuis plusieurs semaines, alors que les élections ont lieu ce jeudi 2 mai dans la capitale.

Les Londoniens commencent à bien connaître ce drôle de candidat. Le comte "Tête de poubelle" n'en est pas à son premier essai pour se faire élire. En 2019, il avait participé au scrutin législatif, face à Boris Johnson, alors Premier ministre. En 2021, déjà pour la mairie de Londres, il avait récolté 25 000 voix. À la dernière de ses tentatives, en 2023, il avait terminé huitième sur 17 candidats pour une élection locale. Ce qui lui a apporté une certaine notoriété.

Pas le premier des candidats farceurs

Le comte ne mise pas seulement sur son apparence. Il promet de renommer le London Bridge en l'honneur de l'actrice anglaise Phoebe Waller-Bridge, connue pour la série "Fleabag", de retarder toutes les réunions de dix minutes pour prendre en compte les embouteillages sur les routes ou encore de limiter le prix des croissants. Si certaines propositions visent uniquement à faire rire, d'autres s'inscrivent dans le débat politique. L'humoriste veut par exemple que "les palais royaux et toutes les maisons des oligarques russes soient donnés à la nation pour aider à éradiquer le sans-abrisme" et "une amnistie sur les amendes Covid imposées aux Londoniens, tous les coûts devant être payés à la place par Boris Johnson".

Même si ses chances de victoire sont quasiment nulles, "Tête de poubelle" s'inscrit dans la longue liste des candidats farceurs au Royaume-Uni. "Je pense que le système britannique est celui qui favorise le plus l'excentricité, l'émerveillement et l'humour en politique. C'est pourquoi je dis qu'il faut le chérir, le célébrer et c'est pour cela que je suis ici", a-t-il expliqué à l'AFP. Créé en 1982, le Monster raving loony party, littéralement le parti fou dingue monstrueux, présente par exemple des candidats à toutes les élections. Son chef actuel, Alan Hope, avait déclaré que s'il obtenait trop de voix, il se retirerait aussitôt du scrutin.