L'inventeur écossais du poulet tikka masala est mort

L'inventeur de ce plat iconique n'est plus. Le chef écossais Ahmed Aslam Ali, qui revendiquait l'invention du poulet tikka masala, plat devenu un classique dans les restaurants sud-asiatiques du monde entier, est mort ce lundi à l'âge de 77 ans, selon la page Facebook de son restaurant à Glasgow.

Crémeuse et modérément épicée, cette recette de curry est née dans les années 1970 dans les cuisines du restaurant "Shish Mahal", avant de devenir l'un des plats les plus servis au Royaume-Uni. "Le poulet tikka masala a été inventé dans notre restaurant, nous avions pour habitude de préparer le poulet tikka (du poulet mariné grillé, ndlr), mais un jour un client a dit 'Je voudrais de la sauce avec ça, c'est un peu sec'", avait déclaré en 2009 à nos confrères de l'AFP Ahmed Aslam, originaire du Penjab pakistanais. "Donc depuis cette date, on l'a cuisiné avec une sauce à base de yaourt, de crème et d'épices."