VIDÉO - Royaume-Uni : le scandale des compteurs électriques prépayés pour les foyers les plus modestes

Avant de pouvoir allumer le chauffage ou cuisiner, il faut payer. Pour des millions de ménages modestes britanniques, aucune facture d'électricité ne les attend en fin de mois, mais il faut recharger un compteur avant utilisation, un boitier qui indique la consommation et le crédit restant. Une fois que cette somme a été dépensée, l'approvisionnement s'arrête. "Ils me disent qu'il me reste 8,20 euros", illustre Stuart Evans, un habitant du pays de Galles qui utilise ce dispositif, en pointant l'écran de son compteur dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article.

Ce client a pourtant reçu des factures qui grimpent à plus de 450 euros, qu'il ne s'explique pas. "Je paie l'électricité et le gaz en avance, et cela inclut les frais de fonctionnement", s'irrite-t-il. Le système suscite en effet de plus en plus de mécontentement parmi les ménages qui l'utilisent, déjà éprouvés par la flambée des prix de l'énergie. Et il revient effectivement plus cher que le système antérieur, selon des associations de lutte contre la pauvreté énergétique.