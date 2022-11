Les infirmiers britanniques bientôt en grève, une première en 106 ans

Une première pour les infirmiers du Royaume-Uni, qui se mettront en grève pour deux jours, les 15 et 20 décembre prochains. Une action confirmée par le syndicat Royal College of Nurses (RCN), qui devrait durer de 8h à 20h en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. Et qui symbolise l’ampleur de la crise sociale que traverse le pays puisque les infirmiers ne s’étaient pas mis en grève depuis 106 ans.