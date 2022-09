Royaume-Uni : Liz Truss, une nouvelle Margaret Thatcher à la tête du gouvernement britannique ?

Voilà plus de trois décennies que Margaret Thatcher n'est plus à la tête du gouvernement britannique, et pourtant, son ombre plane toujours sur le 10, Downing Street. Après deux mois de campagne pour prendre la suite de Boris Johnson, démissionnaire depuis début juillet, les quelque 200.000 membres du parti conservateur ont élu Liz Truss, jusqu'ici cheffe de la diplomatie britannique. Une habituée des précédents gouvernements, souvent comparée à sa lointaine prédécesseuse.

Outre l'aspect historique de sa désignation - elle devient la troisième femme à occuper ce poste dans l'histoire du Royaume-Uni, trois ans après Theresa May (2016-2019) - Liz Truss marche dans les pas de Margaret Thatcher (1979-1990). Si elle se défend de s'en inspirer, la future cheffe du gouvernement britannique (elle prendra ses fonctions mardi) a profité de sa campagne pour alimenter les comparaisons avec celle qui, neuf ans après sa disparition, reste très populaire au sein de la majorité.

En dehors de l'apparence physique et vestimentaire, le positionnement politique de Liz Truss, 47 ans, est semblable à celui de Margaret Thatcher, comme lorsqu'elle insiste sur sa volonté de réduire la bureaucratie dans le pays. À l'instar de l'ancienne dirigeante, elle promet des baisses d'impôts, cette fois pour contrer les dossiers brûlants du moment : l'inflation galopante (plus de 10%) et la crise de l'énergie.