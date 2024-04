VIDÉO - Londres : des chevaux en cavale sèment la panique et font plusieurs blessés

Plusieurs chevaux en liberté ont été vus galopant à vive allure à travers le centre de Londres, ce mercredi 24 avril dans la matinée. L'armée a précisé qu'un "certain nombre" de ses chevaux s'étaient "échappés au cours d'un exercice de routine", et avaient "tous été récupérés". Au moins quatre personnes ont été blessées.

Course poursuite dans les rues de Londres. Ce mercredi 24 avril, en pleine heure de pointe, passants et automobilistes ont eu la surprise de croiser plusieurs chevaux en liberté, galopant à vive allure dans le centre de la capitale britannique. Des images partagées sur les réseaux sociaux par le média anglais ITV News montrent notamment deux animaux, l'un blanc et couvert de sang, et l'autre noir, portant tous les deux selles, brides et mors, courir sans cavalier le long d'une avenue.

"Un certain nombre de chevaux de l'armée se sont échappés au cours d'un exercice de routine ce matin", a confirmé un porte-parole de l'armée. "Tous les chevaux ont été récupérés et ramenés au camp. Un certain nombre de membres du personnel et de chevaux ont été blessés et reçoivent les soins médicaux appropriés", a-t-il ajouté.

La police de Londres a indiqué sur X avoir été avertie vers 8h40 (9h40 à Paris) que des animaux se trouvaient en liberté et en avoir attrapé et maitrisé deux sur une avenue du quartier de Limehouse, dans l'est de la ville.

De leur côté, les services ambulanciers ont précisé être intervenus vers 08h25 locales (09h25 à Paris) pour assister une personne tombée de cheval près du palais de Buckingham, quartier où se trouvent les écuries de plusieurs régiments de prestige et où la vue de patrouilles à cheval est fréquente. Au total, des ambulances ont été envoyées à trois endroits différents et ont transporté quatre personnes à l'hôpital.

"J'ai regardé dans le rétroviseur et je les ai vus arriver juste derrière moi, et à ce moment-là, j'avais deux clients à l'arrière, donc j'étais inquiet pour eux", a confié à la BBC Robbie, un chauffeur de taxi. "Heureusement, ils se sont déplacés vers le milieu de la route et ont continué, mais ils allaient vite".