VIDÉO - Royaume-Uni : pour éviter les pénuries, les supermarchés rationnent les fruits et légumes

Il est impossible de se rabattre sur la production locale, les agriculteurs britanniques sont nombreux à avoir éteint leurs serres cet hiver, comme ce producteur de concombre. Une volonté d'économiser les frais liés au chauffage en ces mois les plus froids de l'année. En raison de la flambée des prix de l'énergie et la hausse du coût de la main-d'œuvre, la production de fruits et légumes britanniques n'a jamais été aussi basse depuis 40 ans.