Royaume-Uni : trois personnes tuées à Nottingham, un suspect arrêté

La police a d'abord été appelée à 4H00 du matin dans une rue du centre-ville où deux personnes ont été retrouvées mortes. Puis, elle a été appelée à un autre endroit "où une camionnette avait tenté de renverser trois personnes", qui sont actuellement à l'hôpital. Enfin, un homme a été retrouvé mort dans une autre rue de la ville, a détaillé la police.

Un peu plus tôt, la police avait indiqué qu'un "incident grave" était en cours à Nottingham, située à environ 200 kilomètres au nord de Londres. Des photos et vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent une importante présence policière et des cordons de sécurité bloquant plusieurs rues du centre-ville. Des camions de pompiers, ainsi que des officiers de liaisons chargés de coordonner le travail de plusieurs services d'urgence sont également présents.