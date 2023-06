Coup de force de Wagner : les 24 heures qui ont fait vaciller Vladimir Poutine

Quelques heures après être rentré en Russie, Evgueni Prigojine annonce s'être emparé du quartier général de l'armée à Rostov. "Les sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome", assure-t-il dans une vidéo sur Telegram. "On continue, on ira jusqu'au bout. Nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route." Dans une autre vidéo, diffusée par une chaîne Telegram liée à Wagner, il fait savoir que ses forces armées sont "prêtes à marcher sur Moscou", s'il n'obtient pas la tête du ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et du chef d'état-major, Valeri Guerassimov, contre qui il a une dent. Des vidéos, authentifiées, confirment la présence de ses miliciens dans les rues de Rostov et aux abords du QG de l'armée russe.

En réaction, un "régime d'opération antiterroriste" est instauré à Moscou et dans sa région, mesure qui renforce les pouvoirs des services de sécurité. Pendant ce temps, Wagner, qui s'est mis en route pour la capitale, revendique des avancées.