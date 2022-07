Russes : des vavances en Crimée, malgré la guerre

C'est l'un des conséquences de la guerre en Ukraine. De nombreux touristes ont préféré déserter la station balnéaire de Sébastopol. Ceux qui sont venus malgré la guerre disent qu'ils ont surmonté leur peur et leur doute. Et il faut dire qu'ils ne sont pas totalement détendus. Rappelons que la Crimée est un territoire au sud de l'Ukraine et est occupée par la Russie depuis huit ans. À 200 kilomètres de là, la guerre fait rage, mais cela n'a pas empêché certaines familles d'y passer leurs vacances.