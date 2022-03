Russes et Ukrainiens ne sont "qu'un seul peuple" selon Vladimir Poutine. "Je suis tchétchène, ingouche, russe, juif, habitant de l'Ossétie", a déclaré le président russe ce mercredi. "Nous avons plus de 300 ethnies en Russie. Je fais partie de ce monde puissant, multiethnique de la Russie", a-t-il poursuivi. "Je ne pourrai jamais renier le fait que les Russes et les Ukrainiens ne font qu'un". Lors d'une allocution télévisée, Vladimir Poutine a livré sa propre version de la situation en Ukraine.