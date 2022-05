Russie : à quoi ressemble le "bunker volant" ?

Sa dernière apparition publique remonte au défilé du 9 mai 2010. Le revoir dans les airs, en pleine guerre contre l’Ukraine, n’aurait rien d’un hasard. Selon Pierre Servent, Consultant défense TF1 - LCI : “s’il est ressorti, c’est parce qu’il rentre dans une scénographie de la terreur. Poutine, depuis le début de la guerre, tous les quatre, cinq ou six jours, ressort quelque chose qui a un lien avec le nucléaire ou avec l'apocalypse. Et le fait d’avoir cette Iliouchine Il-80 dans le ciel du 9 mai, c’est une forme d’action psychologique pour nous terroriser". Lundi prochain, lors du défilé, Vladimir Poutine le sait très bien, chaque arme et avion sera scruté par le monde entier.