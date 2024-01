Alexeï Navalny une nouvelle fois placé à l'isolement dans sa colonie pénitentiaire de l'Arctique

L'opposant russe a annoncé mardi avoir été de nouveau placé à l'isolement pour une semaine. Alexeï Navalny a été transféré dans une colonie pénitentiaire reculée de l'Arctique. Il purge une peine de prison de 19 ans.

Le calvaire d'Alexeï Navalny se poursuit. Récemment transféré dans une colonie pénitentiaire aux confins de l'Arctique, l'opposant russe a été de nouveau placé à l'isolement. Sur ses réseaux sociaux, tenus par ses proches, le militant a précisé qu'il allait subir "sept jours d'isolement". Et ce, car il ne s'était pas identifié correctement. La mesure a été prise dès sa "sortie de quarantaine", dont il n'a pas précisé la date.

"L'idée selon laquelle Poutine serait satisfait par le fait qu'il m'a mis dans une cabane du Grand Nord et que je ne serais plus torturé à l'isolement était non seulement lâche mais aussi naïve", a-t-il dénoncé ce mardi. Kira Iarmich, sa porte-parole, a affirmé qu'il s'agissait de son 24e séjour en isolement, pour un total de 273 jours.

Une peine de 19 ans de prison pour "extrémisme"

Alexeï Navalny est arrivé dans ce nouveau centre de détention situé en Iamalo-Nénétsie fin décembre au terme d'un long transfert pendant lequel ses proches n'avaient reçu aucune nouvelle, suscitant des craintes à l'étranger. Ses soutiens assurent que les autorités russes cherchent à davantage encore l'isoler, à l'approche de l'élection présidentielle de mars à l'issue de laquelle la victoire de Vladimir Poutine semble acquise.

Le militant de 47 ans, ennemi numéro un du président russe, purge une peine de 19 ans de prison pour "extrémisme". Il a été arrêté en janvier 2021 à son retour de Russie d'une convalescence en Allemagne pour un empoisonnement qu'il impute au Kremlin et alterne depuis les séjours à l'isolement avec des conditions de détention plus ou moins strictes.

La colonie où est actuellement détenu Alexeï Navalny, surnommée "Loup polaire", est un établissement héritier du Goulag soviétique. L'opposant a diffusé une photo de la minuscule cour de prison grillagée dans laquelle il peut se promener très tôt le matin, quand les températures sont très basses. Alexeï Navalny, au ton volontiers ironique dans ses messages, a évoqué le "merveilleux air frais qui souffle dans la cour malgré la paroi de béton", notant que le mercure n'était pour l'heure pas tombé sous les -32°C.