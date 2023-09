VIDÉO - Russie : l'étonnant profil d'Andreï Trochev, cet ex-responsable du groupe Wagner recruté par Poutine

Le profil choisi par Vladimir Poutine pour sa nouvelle recrue est surprenant. Andreï Trochev, ex-lieutenant du groupe paramilitaire Wagner, a été choisi par le président russe pour mener la mission de former des volontaires à aller combattre en Ukraine. "Vous connaissez les questions qui doivent être résolues à l'avance pour que le travail de combat se déroule de la meilleure façon et avec le plus de succès possible", a lancé jeudi Vladimir Poutine à l'ancien militaire.