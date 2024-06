Au moins 19 personnes ont été tuées dans des attaques au Daghestan, dont quatre civils. Des églises orthodoxes et une synagogue ont été visées. Les autorités qualifient l'attaque de "terroriste".

La Russie a annoncé ce lundi la fin des opérations antiterroristes au Daghestan, dans le Caucase, où des attaques commises la veille par des assaillants contre des églises orthodoxes et au moins une synagogue ont fait au moins 19 morts, dont 15 policiers et quatre civils.

Cette série d'attaques qualifiées de "terroristes" par les autorités russes intervient trois mois après l'attentat revendiqué par Daech du Crocus City Hall, une salle de concert de la banlieue de Moscou, qui avait fait plus de 140 morts et ravivé la menace du terrorisme islamiste dans le pays.

Attaques préparées "depuis l'étranger"

Ces dernières attaques ont eu lieu à Makhatchkala, la capitale du Daghestan, et la ville côtière de Derbent. République fédérée russe à majorité musulmane, voisine de la Tchétchénie, le Daghestan est également proche de la Géorgie et de l'Azerbaïdjan. Des opérations antiterroristes y sont régulièrement annoncées par les autorités russes.

Les attaques de dimanche ont visé "deux églises orthodoxes, une synagogue et un check-point de la police", d'après le Comité d'enquête russe. La synagogue de Makhatchkala aurait été entièrement dévorée par les flammes. Une deuxième synagogue aurait également été incendiée à l'aide de cocktails molotov, selon des représentants de la communauté des "Juifs de la Montagne", établis au nord du Caucase depuis des siècles, et particulièrement au Daghestan.

L'opération antiterroriste lancée après l'attaque s'est terminée ce lundi matin, suite à la "neutralisation de menaces à la vie et la santé des citoyens", selon la même source. Le dirigeant du Daghestan, Sergueï Melikov, a lui fait état de "six bandits liquidés" dans le cadre de cette opération, assurant que les opérations avaient été préparées "depuis l'étranger", et dénonçant des "cellules dormantes". Aucun élément sur les motivations ou l'identité des auteurs n'a filtré pour l'heure, et aucune organisation n'a encore revendiqué les attaques.

Allusions à l'Ukraine

"Nous savons qui est derrière ces attaques terroristes et quel objectif ils poursuivent", a assuré Sergueï Melikov dans une vidéo sur Telegram, sans préciser qui était dans le viseur, mais en faisant allusion au conflit en Ukraine. "Nous devons comprendre que la guerre arrive dans nos maisons aussi. Nous le sentions, mais aujourd'hui, nous l'affrontons", a-t-il dit.

Selon le dirigeant, "plus de 15 policiers ont été victimes de l'acte terroriste", en protégeant les habitants civils "au prix de leur vie". Un prêtre de l'Église orthodoxe russe à Derbent, le père Nikolaï, âgé de 66 ans, a été tué au cours d'une attaque au couteau, rapporte le Moscow Times. L'assaut contre les églises intervient alors que les Orthodoxes célèbrent la Pentecôte. Des individus armés ont également ouvert le feu contre un véhicule transportant des policiers, blessant l'un d'eux, à Sergokala, village situé entre Makhatchkala et Derbent.

Des images postées sur les réseaux sociaux, recensées par CNN, montrent de la fumée dans le ciel de Derbent, après l'attaque de la synagogue, ainsi que l'attaque de voitures de police par des hommes armés vêtus de noir.

Trois jours de deuil ont été décrétés dans cette république russe fédérée. En octobre dernier, des émeutes hostiles à Israël avaient éclaté dans l'aéroport de Makhatchkala. Une foule d'hommes avait envahi son tarmac, au moment de l'atterrissage d'un avion en provenance d'Israël. La Russie a été visée à de multiples reprises par des attentats et attaques revendiquées par l'État islamique, même si son influence reste limitée dans le pays.

En mars, un attentat revendiqué par Daech au Crocus City Hall, près de Moscou, avait tué plus de 140 personnes. Si le président russe, Vladimir Poutine, avait fini par admettre la responsabilité de l'organisation islamiste, il avait également insinué une complicité de l'Ukraine.

La Russie a été confrontée à une rébellion islamiste au début des années 2000 dans le Caucase, née du premier conflit contre la Tchétchénie séparatiste en 1994-1996. Elle avait été défaite par les forces fédérales russes et ces dernières années, les incidents armés s'y sont faits rares. Près de 4500 Russes, notamment originaires du Caucase, ont combattu aux côtés de l'EI en Irak et en Syrie. En 2015, des militants ralliés à Daech en Syrie avaient annoncé l'installation d'une "franchise" de l'organisation au Daghestan.