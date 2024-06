Un ressortissant français a été arrêté en Russie jeudi. Il s'agit d'un homme de 48 ans qui travaille pour une organisation humanitaire basée en Suisse. Il est accusé d'espionnage dans le domaine militaire par les autorités russes.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, les autorités russes ont diffusé une vidéo censée montrer l'arrestation d'un Français en Russie. On y voit le ressortissant français en terrasse d'un restaurant à Moscou se faire arrêter par des hommes cagoulés et ensuite transporté jusqu'au bureau du comité d'enquête russe, une cellule rattachée directement au Kremlin. Cette vidéo de 20 secondes, où les visages sont floutés, a été postée sur Telegram par ce même comité d'enquête.

L'information a ensuite été reprise par la principale agence de presse russe Tass. Le Français est accusé d'avoir collecté des informations sur les activités militaires russes, pouvant être utilisées contre la sécurité de la Russie. L'homme vit en Suisse, où il travaille pour une ONG, qui nous confirme au soir de ce jeudi 6 juin son arrestation. "Nous savons qu'il est détenu en Russie. Nous cherchons à avoir plus de détails sur ce qu'il s'est passé et à obtenir sa libération", nous explique le Center for Humanitarian Dialogue.

Macron confirme

Lors de son interview sur TF1, Emmanuel Macron a confirmé à son tour cette arrestation. "Un de nos compatriotes a été arrêté en Russie. Il travaille par une ONG suisse, qui fait de la diplomatie et des travaux de discussion. En aucun cas, c'était quelqu'un qui travaillait pour la France", a assuré le président. Cependant, "il recevra toutes les protections protocolaires" d'usage dans un tel cas de figure, a-t-il précisé.

Une arrestation filmée et des images diffusées ce jeudi 6 juin, le message pourrait être politique. "Qu'elle ait eu lieu au grand jour, spectaculairement, qu'elle ait été faite par le comité d'enquête et que ce soit un Français, au moment même où en France, beaucoup d'agissements de la Russie sont pointés du doigt par le gouvernement français, ce n'est pas innocent", analyse à notre micro Jean de Gliniasty, directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur de France à Moscou.

Depuis plusieurs mois, la France soupçonne en effet la Russie d'ingérences, comme après la découverte des étoiles de David taguées dans les rues de Paris ou, plus récemment, des cercueils déposés au pied de la tour Eiffel.