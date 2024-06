Vladimir Poutine a été accueilli en grande pompe par Kim Jong-un dans la capitale nord-coréenne. Il s'agit de la première visite en Corée du Nord du président russe depuis 24 ans. Un rapprochement accéléré qui inquiète l'Occident, qui accuse Pyongyang de livrer massivement des munitions à Moscou.

"Une nouvelle ère" dans les relations russo-nord-coréennes, renforcement de l'"amitié fougueuse" entre les deux pays, parmi d'autres éloges et promesses ont été prononcés ce mercredi à Pyongyang. Kim Jong-un a organisé une cérémonie militaire et déroulé le tapis rouge pour marquer le coup de la visite du président russe Vladimir Poutine dans la capitale du pays. La première depuis 24 ans.

C'est lors de cette visite d'État que les autocrates de ces deux pays sous le coup de sanctions se sont promis du soutien et de renforcer leurs liens. À l'ouverture de ce sommet bilatéral, le dirigeant nord-coréen a salué l'avènement d'une "nouvelle ère" dans les relations avec Moscou. Vladimir Poutine a quant à lui remercié son hôte pour son soutien à la guerre qu'il mène en Ukraine. "Nous apprécions beaucoup votre soutien systématique et permanent de la politique russe, y compris sur le dossier ukrainien", ont rapporté les agences russes.

Fanfare militaire et danses synchronisées se sont déroulés sur la place Kim II Sung, décorée avec les portraits des deux dirigeants. "Je suis très heureux de vous rencontrer de nouveau", a lâché Poutine à son homologue nord-coréen. À l'issue de la cérémonie, il lui a lancé une invitation : "j'espère que la prochaine rencontre aura lieu en Russie".

Un rapprochement qui inquiète Séoul et Washington. En effet, les États-Unis et leurs alliés accusent la Corée du Nord de fournir des munitions et des missiles à la Russie pour sa guerre en Ukraine et craignent que les livraisons s'intensifient.

Un partenariat stratégique "véritablement révolutionnaire" signé

Après deux heures de pourparlers en tête-à-tête, les deux hommes d'État ont signé un accord de "partenariat stratégique global", prévoyant une assistance mutuelle en cas d'"agression", a annoncé Vladimir Poutine. "Le traité pour un partenariat global signé aujourd'hui prévoit, entre autres, une assistance mutuelle en cas d'agression contre une partie du traité", a déclaré Poutine à la presse après avoir signé le document. "La Russie et la Corée mènent toutes deux une politique étrangère indépendante et n'acceptent pas le langage du chantage et du diktat", a-t-il averti. Le président russe a qualifié l'accord de "document véritablement révolutionnaire", ajoutant que la Russie "n'excluait pas pour elle-même une coopération militaro-technique" avec Pyongyang.

Cité par les agences russes, Kim Jong-un a précisé que l'accord avec la Russie était purement "défensif". Qualifiant Poutine, dont c'était la première visite en Corée du Nord depuis 2000, de "meilleur ami" de son pays, Kim Jong-un a salué avec lyrisme le rapprochement entre Moscou et Pyongyang. "Les relations entre nos pays entrent dans une ère de nouvelle et grande prospérité qu'il est impossible de comparer même à celle de la période des relations soviéto-coréennes du siècle dernier", a déclaré le dirigeant nord-coréen.

Cadeaux diplomatiques

Le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov a en outre indiqué aux médias russes que Vladimir Poutine et Kim Jong-un ont échangé des cadeaux. Selon lui, le président russe a offert à Kim Jong-un une deuxième Aurus, voiture de luxe de fabrication russe, ainsi qu'un service à thé.

Vladimir Poutine aurait reçu des œuvres d'art le représentant. : "il y a plusieurs variantes d'images, toutes très artistiques, y compris des bustes", informe Iouri Ouchakov, cité par une agence russe.

Une visite d'État qui est vue comme un moyen pour Moscou de remercier le Nord "de remplir le rôle d'un 'arsenal pour l'autocratie' en soutenant son invasion illégale de l'Ukraine", explique Leif-Eric Easley, professeur à l'université Ewha de Séoul.