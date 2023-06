Coup de force de Wagner : où est Vladimir Poutine ?

La situation n'a jamais été aussi tendue depuis le lancement de l'offensive russe en Ukraine, le 24 février 2022. Après plusieurs mois de tensions, les relations entre le groupe paramilitaire Wagner et l'armée régulière russe ont franchi un point de non-retour.

Fustigeant mensonges et mauvaises décisions, Evgueni Prigojine a affirmé vendredi vouloir "stopper" le haut-commandement militaire russe. "Nous sommes 25.000 et nous allons déterminer pourquoi le chaos règne dans le pays [...] Nos réserves stratégiques, ce sont toute l'armée et tout le pays", a-t-il déclaré, en appelant "tous ceux qui veulent nous rejoindre" pour "mettre fin au désordre".