VIDÉO - "L’économie russe est en train de s’enfoncer" : la mise au point de François Lenglet

Plus grave encore, il n’y a plus de bras pour faire tourner les entreprises. La mobilisation de 300.000 hommes sur le front et la plus grosse vague d’émigration depuis la victoire de Lénine en 1917 ont fait fondre la population active. Le nombre des moins de 35 ans a chuté de 1,3 million de personnes l’année dernière. Une saignée qui met sur le flanc la métallurgie et l’industrie minière et pétrolière.