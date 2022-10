Leboncoin, nouveau site de recrutement pour les espions russes

Un procédé des plus improbables. Des agents du renseignement russe (notamment du SVR, issu de l’ex-KGB) approchent, relativement régulièrement, des cibles en France via des plateformes comme Leboncoin, révèle vendredi Le Monde. Le quotidien prend l'exemple de Valentin Vladimirovitch Zakharov, un espion qui s'est fait passer pour un consultant tchèque soucieux de prendre des cours de mathématiques auprès d'un jeune ingénieur. "Les leçons se déroulaient une fois toutes les trois semaines lors de dîners au restaurant dont la date et le lieu étaient, à chaque fois, fixés à la fin du cours. L’addition était réglée en espèces", indique-t-il.

En réalité, chargé des questions scientifiques et technologiques à la mission économique de son ambassade à Paris, "il a été expulsé après avoir été pris en flagrant délit, alors qu’il remettait de l’argent liquide" au jeune homme. Le tout, en échange "des documents d’analyse sur des technologies de pointe".