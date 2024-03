VIDÉO - Arme nucléaire : "Si Poutine pense qu'il n'y a pas de danger pour lui, il l'utilisera", avertit l'opposant Mikhaïl Khodorkovski sur LCI

L'opposant en exil Mikhaïl Khodorkovski était l'invité de Darius Rochebin ce vendredi soir. Interrogé sur la menace nucléaire russe, l'ancien magnat du pétrole n'a pas écarté la possibilité pour Vladimir Poutine de l'utiliser. "S'il est sûr que ce sera un acte gratuit pour lui, il pourra l'employer", a-t-il prévenu.

Il est l'un des opposants les plus connus de Vladimir Poutine. L'ancien homme le plus riche de Russie, désormais en exil, Mikhaïl Khodorkovski était l'invité de Darius Rochebin sur LCI ce vendredi 15 mars. Interrogé sur la guerre en Ukraine et notamment la menace nucléaire russe, régulièrement brandie par le chef du Kremlin face au soutien des pays occidentaux à Kiev, il a estimé que cette arme était une "garantie" pour le dirigeant russe. "Il n'a pas d'autre garantie pour sa sécurité personnelle. Il n'a que cette menace", a-t-il assuré.

"Il comprend très bien que dans la situation dans laquelle l'armée russe et l'économie russe sont, où il a déjà un mal fou à combattre l'Ukraine, être confronté à l'armée de la Pologne, voire à un contingent de l'Otan, signifierait la défaite de la Russie", a encore analysé l'ancien patron du géant pétrolier Ioukos dans la vidéo en tête de cet article.

Par ailleurs, selon Mikhaïl Khodorkovski, Vladimir Poutine se sert de cette menace nucléaire pour freiner le soutien occidental à l'Ukraine. "Il crée une perception comme quoi, il est un va-t-en-guerre et qu'il faut le retenir. C'est sa façon de prévenir ce qu'il pourrait se passer et de limiter les livraisons futures de matériel militaire à l'Ukraine", affirme celui qui a passé dix ans dans les geôles russes avant d'être libéré en 2013. "S'il avait ressenti qu'il n'y aurait pas de représailles [à l'utilisation de l'arme nucléaire, NDLR], il l'aurait employée depuis longtemps. Mais les États-Unis et la Chine lui ont dit que cela lui coûterait beaucoup trop cher, et cela le freine", explique encore l'opposant.

"Tant qu'il comprendra que l'emploi de l'arme nucléaire entraînera sa défaite et très probablement sa mort, il ne l'utilisera pas. Mais s'il considère qu'il n'y aura pas de conséquences pour lui, que ce serait un acte gratuit, alors il pourra l'employer", a enfin alerté cet ancien homme fort de la Russie de Boris Eltsine.