VIDÉO - "L'eau est arrivée d'un coup" : en Russie et au Kazakhstan, les habitants dévastés après des inondations majeures

Depuis la semaine dernière, la Russie et le Kazakhstan sont balayés par de gigantesques inondations. Il s'agit des plus dévastatrices depuis des décennies. Plus de 100 000 habitants ont été évacués ces derniers jours, des deux côtés de la frontière. Dans certaines zones, l'eau continue de monter.

Depuis cinq jours, les sirènes d'évacuations ne cessent de retentir dans la ville russe d'Orenbourg, proche de la frontière avec le Kazakhstan, où résident 500 000 habitants. Les autorités russes ont d'ailleurs prévenu ce jeudi que la situation restait "difficile" dans cette région, l'une des zones les plus sévèrement touchées par les inondations. "Hier, il n'y avait pas d'eau dans la maison, puis elle est arrivée d'un coup, pendant la nuit. Je n'ai pas eu le temps de sortir", relate Taisiya, une habitante d'Orenbourg dans le sujet ci-dessus.

"La crue de cette année dépasse tous les chiffres historiques de l'histoire de l'observation" dans la zone, a indiqué la mairie d'Orenbourg sur Telegram, citant le gouverneur régional. Selon des responsables de la ville, environ 400 bâtiments résidentiels supplémentaires ont été inondés au cours des dernières 24 heures.

Les images sont impressionnantes : sur des vidéos aériennes, l'on décèle des quartiers entiers de la ville d'Orsk, au sud de la Russie, aujourd'hui presque totalement engloutis par les eaux. La cause : d'importantes fontes de neige suivies de fortes pluies. Par endroits, des digues ont même cédé. "C'est la première fois que cela m'arrive. Ma mère m'a raconté qu'elle avait connu cette situation, il y a au moins 70 ans", témoigne Olga, à Orsk.

Dans la région de Tomsk, en Sibérie, les eaux de la rivière Tom ont submergé des routes, se sont déversées sur certaines maisons et ont coupé trois villages de la capitale régionale, comme l'ont indiqué les médias d'État en citant des responsables locaux.

Plus de 100.000 habitants évacués

La crue du fleuve Oural entre la Russie et le Kazakhstan n'a jamais atteint un tel niveau depuis 80 ans. Depuis le début des inondations, près de 100.000 habitants ont dû être évacués des deux côtés de la frontière, alors que le pic de crue n'est pas encore à son maximum. Mais certains refusent de tout quitter et vivent désormais sur le toit de leur maison. "Tout ça, nous l'avons acquis en travaillant dur. Si nous partons, tout sera volé. Alors, on va rester ici, et attendre que la situation soit terminée", explique un sinistré.

Symbole d'une situation inédite, des habitants ont protesté mardi contre les autorités pour dénoncer le manque d'aide, malgré les menaces du parquet régional contre toute manifestation illégale, et alors que les rassemblements sont strictement encadrés en Russie.