Russie : l’empire de la délation

DOCUMENT – C’est l’une des facettes du régime de terreur de Vladimir Poutine en Russie. La délation, un voisin, un collègue de travail... Le moindre écart de la ligne officielle est susceptible d’être dénoncé aux autorités, qui encouragent cette pratique.

En Russie, la chasse aux sorcières a commencé dès le début de la guerre, lancée par Vladimir Poutine en personne dans une allocution télévisée. Dans la foulée, il fait voter des lois punissant toute critique de l’armée ou de l’État russe, des peines allant de l’amende à quinze ans d’emprisonnement. L'auto-purification, souhaitée par Vladimir Poutine, commence. Le gendarme de l’Internet russe dit avoir reçu plus de 280 000 signalements l’an dernier.

En Crimée, territoire ukrainien annexé par la Russie en 2014, la surveillance est encore plus forte qu’ailleurs. Tout signe de soutien à l’Ukraine est traqué. Sur un réseau social, un compte incite les habitants à filmer leurs voisins, pour ensuite diffuser leurs vidéos. Dans l’une d’entre elles, un dénonciateur filme un appartement, depuis lequel on entend un chant résistant ukrainien. La vidéo est mise en ligne, et la police alertée.

Presque tous les jours, de nouvelles vidéos d’arrestations et d’excuses publiques sont diffusées. Les motifs sont parfois dérisoires. C’est Aleksandr Talipov qui est derrière le réseau social, un propagandiste russe, récemment récompensé par le ministère de l’Intérieur pour lutte contre l'extrémisme. Sollicité, il a refusé de répondre à nos questions. À la télévision russe, il revendique fièrement ces dénonciations. Mais la plupart du temps, délateurs et délatrices préfèrent rester discrets.

