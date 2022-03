Russie : la journaliste qui a défié Vladimir Poutine

C'est une issue pour le moins étonnante. Marina Ovsyannikova est sortie libre du tribunal en fin d'après-midi. Selon ses propos, elle a été "interrogée pendant plus de quatorze heures", sans d'aide juridique. Elle est libérée avec une simple amende. L'équivalent de 250 euros pour cette journaliste qui a pourtant bravé aux yeux du pouvoir tous les interdits. Durant l'un des journaux les plus regardés en Russie, elle a brandi une pancarte où l'on pouvait lire : "arrêtez la guerre. Ne croyez pas la propagande. On vous ment ici".