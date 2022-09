Russie : le choc de la mobilisation générale

Munis de leur convocation, ces jeunes russes arrivent ce vendredi matin dans un centre d'enrôlement situé en banlieue de Moscou et la plupart ne cachent pas leur appréhension. "Je ne sais pas encore où je vais être affecté. On m'a dit d'attendre, que j'allais être contacté pour être formé. Pour l'instant, je dois juste attendre", affirme l'un d'entre eux. "J'attends mon frère. Elle, c'est sa copine. Il a reçu son ordre de mobilisation, mais comme il est étudiant, on espère qu'il sera dispensé", lance une jeune russe.