VIDÉO - Le groupe Wagner publie un clip de propagande anti-français en Afrique

Plus tard, le rat revient, encore plus gros. "Les rats ne volent jamais", peut-on entendre à la radio. "Au contraire, ils ne vous veulent que du bien. Le colonialisme est un mythe inventé." L'animal débarque une troisième fois, et compte faire fuir l'habitant. "C'est ma maison maintenant, dégage", lance le rat. Mais l'homme lit dans le journal un numéro permettant d'appeler le groupe Wagner. Un membre du groupe paramilitaire arrive alors dans la maison, et, muni d'une masse, tue le rat, tel un sauveur.