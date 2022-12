VIDÉO - Libéré, le "marchand de mort" Viktor Bout atterrit à Moscou

"Tout va bien", a affirmé l'homme de 55 ans, à sa famille, au téléphone après être arrivé en Russie, dans un premier court extrait diffusé sur une chaîne de télévision publique. "Je t'aime fort", a-t-il dit à sa mère, Raïssa Bout, émue. Dans un second extrait vidéo diffusé sur la même chaîne de télévision russe, on a pu voir Viktor Bout monter à bord d'un avion. Le visage amaigri, la moustache grisonnante, il avait le sourire aux lèvres, une infirmière prenant sa température et vérifiant sa tension.

Il a été accueilli plus tard par sa famille à son arrivée à l'aéroport de Vnoukovo, en Russie, selon des images diffusées par la chaîne d'information Rossiya 24. "Ils m'ont simplement réveillé au milieu de la nuit et m'ont dit de préparer mes affaires. Il n'y avait aucune information claire au préalable", a-t-il raconté. "Je suis arrivé ici, c'est la chose la plus importante".