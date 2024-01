VIDÉO - Les premières images d'Alexeï Navalny dans la colonie pénitentiaire de l'Arctique où il a été transféré

Alexeï Navalny a récemment été transféré dans une colonie pénitentiaire reculée de l'Arctique. Ce mercredi 10 janvier, de premières images de l'opposant russe emprisonné ont été diffusées. Il a été filmé alors qu'il participait à une audience à distance avec ses proches et des journalistes.

Malgré ses rudes conditions de détention, c'est en souriant qu'Alexeï Navalny a participé à une audience à distance avec ses proches et des journalistes, ce mercredi 10 janvier. Ces images, les premières depuis son transfert dans une colonie pénitentiaire reculée de l'Arctique, le montrent le crâne et la barbe rasés, plaisantant avec les personnes avec qui il s'adresse.

"Comment te sens-tu Alexeï ?", interroge une voix dans la vidéo que vous pouvez voir dans la vidéo en tête de cet article. "Bien, tout va bien. Merci beaucoup", répond le célèbre opposant russe, avant de plaisanter avec les journalistes.

"C'est normal"

Alexeï Navalny a pourtant été transféré dans la colonie pénitentiaire IK-3 de Kharp, dans la région en Iamalo-Nénétsie, à environ 1900 kilomètres au nord-est de Moscou, dans l'Arctique russe. Connue également sous le nom de Polar Wolf, cette prison héritée du Goulag est considérée comme un des établissements pénitentiaires les plus durs de Russie, notamment à cause de son isolement et du froid extrême qu'il y fait. "Le mercure n'est pour l'heure pas tombé sous les -32°C", a d'ailleurs détaillé l'opposant russe.

Il serait enfermé dans une minuscule cellule, sans chauffage, sans contact, sans vêtement propre. Il avait aussi annoncé, ce mardi 9 janvier, avoir été mis à l'isolement pour une semaine, car il ne s'était pas identifié correctement. Interrogé sur le froid dans sa cellule, l'ennemi numéro un de Vladimir Poutine assure d'un ton léger, qui tranche avec sa situation : "Non, c'est normal. J'ai été dans plusieurs cellules : d'abord en quarantaine puis en cellule de punition. Parfois, il fait chaud, parfois, il fait froid. C'est bien mieux ici qu'au centre IK-6 de Kertch".

"L'idée selon laquelle Poutine serait satisfait par le fait qu'il m'a mis dans une cabane du Grand Nord et que je ne serais plus torturé à l'isolement était non seulement lâche, mais aussi naïve", a-t-il précédemment dénoncé. Selon ses soutiens, le temps passé derrière les barreaux, et le militant autrefois rayonnant apparaît aujourd'hui amaigri et vieilli. Dans les pays occidentaux, ses conditions de détention, et notamment leurs conséquences sur son état physique, sont vivement dénoncées.