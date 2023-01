Malade, l'opposant Navalny mène "une lutte acharnée" pour obtenir des "médicaments de base"

Il a encore indiqué que l'administration pénitentiaire obligeait son co-détenu à faire des allers-retours entre l'unité médicale de la prison, touchée par une épidémie de grippe, et leur cellule. Le président russe "(Vladimir) Poutine essaye encore et toujours de tuer Navalny, mais de façon plus discrète et plus lente", a dénoncé mercredi son équipe.

Sur Instagram, son épouse, Ioulia Navalnaïa, a accusé les autorités pénitentiaires de refuser de soigner son mari et de dégrader "expressément" ses conditions de détention. "Êtes-vous humains ?", leur a-t-elle lancé. Lundi, le militant avait annoncé avoir été envoyé le 31 décembre pour la dixième fois en cellule disciplinaire, pour une durée de 15 jours, où ses droits sont encore plus limités, au motif qu'il avait fait sa toilette avant l'heure règlementaire.