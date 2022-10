VIDÉO - Miss Crimée 2022 condamnée pour un chant patriotique ukrainien

Ces vidéos chantant à la gloire de l'Ukraine se multiplient. Et cela déplaît fortement à Moscou. La justice russe a condamné, mardi 4 octobre, Olga Valeeva, la gagnante d'un concours de beauté pour femmes mariées en Crimée, pour avoir diffusé un clip dans lequel elle interprétait une chanson patriotique ukrainienne. Selon le "ministère de l'Intérieur" de cette péninsule annexée par la Russie en 2014, la Miss Crimée 2022 et une autre femme, née en 1989, ont été reconnues coupables d'avoir discrédité l'armée russe. L'une a écopé de dix jours de prison et l'autre d'une amende de 40.000 roubles (680 euros).

Dans un clip, diffusé en septembre sur les réseaux sociaux, la Miss Crimée 2022, Olga Valeeva, et une autre femme chantaient a capella la chanson "Tchervona Kalina", considérée par les autorités russes comme l'hymne des nationalistes ukrainiens. Effacée depuis, la vidéo a cependant fait l'objet d'une enquête, qui a mené à l'interpellation des deux femmes.