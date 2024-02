VIDÉO - Mort d'Alexeï Navalny : qui est Vladimir Kara-Mourza, autre opposant majeur à Poutine placé en colonie pénitentiaire ?

Vladimir Kara-Mourza a été condamné l'an dernier à 25 ans de prison pour "haute trahison" après avoir dénoncé l'offensive en Ukraine. Il purge sa peine dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité en Sibérie, à l'isolement malgré de graves problèmes de santé. Après l'annonce du décès d'Alexeï Nalvany, l'ancien journaliste est l'une des figures de l'opposition à Vladimir Poutine.

Il a écopé de 25 ans de prison, en avril 2023, pour "haute trahison" à l'issue d'un procès qui s'est déroulé à huis clos, un jugement d'une rare sévérité. Opposant de longue date au Kremlin, Vladimir Kara-Mourza a été reconnu coupable d'avoir diffusé de "fausses informations", après son intervention en mars 2022 devant des députés américains de l'Arizona, lors de laquelle il avait critiqué l'offensive russe en Ukraine. Et aussi d'avoir entretenu des liens avec une "organisation indésirable", pour avoir organisé une conférence de soutien aux prisonniers politiques en Russie.

Le dissident purge sa peine dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité, à l'isolement en dépit de graves problèmes de santé. Dans une lettre publiée début janvier par le média Novaïa Gazeta, Vladimir Kara-Mourza indiquait avoir été transféré depuis la colonie pénitentiaire N°6 à Omsk, en Sibérie, vers une autre, la N°7, dans la même ville. "Vendredi, on m'a convoqué sans avertissement à une ‘commission’ pour une énième ‘infraction malveillante’, quand je ne me suis pas levé au signal ‘Levée !’ (dans sa cellule, NDLR) qu'ils n'ont pas fait retentir", relatait le dissident, indiquant avoir été placé dans une cellule spéciale à l'isolement "au moins jusqu'au 26 mai" .

Ces voix [dissidentes] lui font immensément peur. C’est pourquoi la répression devient de plus en plus atroce. Evguénia Kara-Mourza, invitée de LCI

Lauréat en 2022 du prix des droits de l'Homme Vaclav-Havel 2022, l'ancien journaliste a failli mourir après avoir été, selon lui, empoisonné à deux reprises, en 2015 et 2017, des tentatives d'assassinat qu'il attribue au pouvoir russe. "Les deux fois, il lui a été donné 5% de chances de survie. Mais il a survécu malgré tout. Il a réappris à marcher, à utiliser une cuillère", indiquait, en novembre dernier, Evguénia Kara-Mourza, son épouse. Elle accuse, citant une enquête journalistique, des "assassins au service de l'État russe" d'avoir empoisonné son mari, "la même équipe qui était impliquée dans l'empoisonnement d'Alexeï Navalny", selon elle.

Père de trois enfants, Vladimir Kara-Mourza souffre depuis d'une affection nerveuse appelée polyneuropathie et de pathologie neuromusculaire, conséquence des deux empoisonnements, selon son avocat, Vadim Prokhorov. Ses soutiens s'inquiètent d'une aggravation de sa santé à cause de sa détention, à commencer par sa compagne. "[Poutine] a vraiment peur de ces voix intrépides qui refusent de se taire, d’être intimidées. Ces voix lui font immensément peur. C’est pourquoi la répression devient de plus en plus atroce. C’est pourquoi tout va être fait pour faire taire ces voix", dénonce, dans la vidéo, Evguénia Kara-Mourza, qui était l’invitée de Darius Rochebin sur LCI ce vendredi 16 février.

Je sais aussi qu'un jour viendra où les ténèbres qui recouvrent notre pays se dissiperont Vladimir Kara-Mourza

Russe de naissance, Vladimir Kara-Mourza a également la citoyenneté britannique, ayant déménagé au Royaume-Uni avec sa mère à l'âge de 15 ans. Adulte, il s'est rapproché de l'opposition russe, en particulier de Boris Nemtsov - assassiné par balles à deux pas du Kremlin en 2015. Dans un entretien accordé à l'AFP, en 2021, il avait assuré ne pas avoir l'intention de quitter la Russie, malgré les risques. "Nous sommes des hommes politiques russes, notre place est en Russie", disait-il alors. Il estimait que "le plus grand cadeau" que les opposants à Vladimir Poutine pouvaient lui faire, c'était "d'abandonner et de fuir".

Vladimir Kara-Mourza était le vice-président de l'ONG Russie ouverte de l'ex-oligarque en exil et détracteur du Kremlin Mikhaïl Khodorkovski, jugée "indésirable" par les autorités russes en 2017. Il avait notamment plaidé à plusieurs reprises pour l'adoption de sanctions visant des responsables de "graves violations des droits humains" dans différentes régions du monde, sur le modèle de la loi Magnitski – qui prévoit d'appliquer des sanctions financières et des interdictions de visa. Il était également le vice-président du parti d'opposition libérale Parnas.

Dans ses dernières déclarations le 10 avril 2023 diffusées par le journaliste Alexeï Venediktov, l'opposant à Vadlimir Poutine s'était dit "fier" de son engagement politique. "Je sais aussi qu'un jour viendra où les ténèbres qui recouvrent notre pays se dissiperont (...) quand ceux qui ont provoqué et déclenché cette guerre (en Ukraine) seront qualifiés de criminels et non ceux qui ont essayé de l'arrêter", avait-il encore déclaré. Sa compagne, Evguénia Kara-Mourza, qui vit en exil à l'étranger, poursuit le combat en son nom. "Je suis toujours à un battement de cœur de distance de toi, mon amour, et je continuerai de me battre pour et avec toi aussi longtemps qu'il le faut", avait-elle écrit, avant son procès, sur Twitter.