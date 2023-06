VIDÉO - Rébellion avortée de Wagner : sur les traces des mercenaires de la milice russe

Au plus fort des combats, les noms de Wagner ou de Prigojine n'ont jamais été prononcés dans les communiqués du gouverneur de Voronej. "On sait que la guerre était arrivée chez nous. On ne savait pas du tout ce qui se passait, on était perdu", témoigne une habitante. Dans cette région de Voronej, la rébellion de Wagner a laissé derrière elle un trouble, la peur de l'instabilité.